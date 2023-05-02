Барский Исаак Викторов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барский
- Имя
- Исаак
- Отчество
- Викторов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45127. БАРСКІЙ, ИСААКЪ (ИСАЙ) ВИКторовъ. Мщ. г. Одессы, 28 л.; — М. С. 9 уч. г. Одессы (въ 9 р.), 6 п. 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 29 Апр. 905. | 903 10471 1655 М. | 97 479 169 М. | 99 88838 1655 У. | 95 23617 169 М. | 98 47877 169 М. | 91 16914 169 М. | 97 33967 169 М. | 92 45949 169 М.
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