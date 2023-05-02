Махотов Павел Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Махотов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26485. МАХОТОВ, ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л. Гр. Шуйск. у., Авдотинск. в., д. Песочное; — Н. С. Рогожск. уч. г. Москвы. лиш. св. 6 м. Исп. 2 нояб. 920.
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