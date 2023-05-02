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Байрамгалеев Сафаргалей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байрамгалеев
Имя
Сафаргалей
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
129777. БАЙРАМГАЛѢЕВЪ, САФАРГАлей. К. Казанск. у., в. и д. Большихъ Менгеръ, 27 л.; — З. Н. 2 уч. Троицк. у. 29 Сент. 909, 169 2 и 7 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 15 Окт. 909.

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