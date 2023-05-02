Байрамгалеев Сафаргалей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байрамгалеев
- Имя
- Сафаргалей
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129777. БАЙРАМГАЛѢЕВЪ, САФАРГАлей. К. Казанск. у., в. и д. Большихъ Менгеръ, 27 л.; — З. Н. 2 уч. Троицк. у. 29 Сент. 909, 169 2 и 7 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 15 Окт. 909.
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