Бобыкин Павел Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобыкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45283. БОБЫКИНЪ, ПАВЕЛЪ ГРИГОРЬевъ. Ратн. ополч. изъ к. Яранск. у., Малошалайск. в., д. Краснаго Оврага, 23 л.; — Г. С. г. Яранска, 6 п. 13 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 24 Мая 905.
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