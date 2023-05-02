Баранов Пунчук Дарвунов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Пунчук Дарвунов

Баранов Пунчук Дарвунов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Пунчук
Отчество
Дарвунов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
129859. БАРАНОВЪ, ПУНЧУКЪ дарвуновъ. Каз. ст. Кутейниковской, Сальск. окр., 36 л.; — Новочеркасск. О. С. 5 Сент. 909, 148 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Окт. 909. | 903 19702 172 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close