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Куракин Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куракин
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
06 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
25719. КУРАКИН, ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Нолинск. у., Луксунск. в.; — Р. Т. г. Вятки. Контр-револ., лиш. св. 10 л., с зач. 17 м. и 9 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 6 апр. 920.

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