Муравский Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравский Василий Сергеевич

Муравский Василий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Муравский
Имя
Василий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
4882. Муравский Василий Сергеевич, 25 л. Гр. Свенцянск. у.; — Н. С. Казанск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 24 дек. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.