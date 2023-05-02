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Никитин Гавриил Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Гавриил
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
30 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
17567. НИКИТИН, ГАВРИИЛ АНТОНОВИЧ. Гр. Мещовск. у., Чемодановск. в., д. Николаевки; — Р. В. Т. при 10 стр. бр-дс г. Калуги. Паруш. уст. караул. службы, лиш. св. 1 г. Исп. 30 авг. 920.

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