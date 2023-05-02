Грибачев Федор Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грибачев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46259. ГРИБАЧЕВЪ, ФЕДОРЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Новозыбков. у., Бѣлоколодезной, в., с. Синяго Колодезя, 21 г.; — Елисаветград. О. С., 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 2 Апр. 905.
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