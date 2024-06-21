Федорчук Григорий Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федорчук
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140468. ФЕДОРЧУКЪ, ГРИГОРІЙ НИКИТИНЪ (онъ же Федорочко). К. Литин. у., Сосонск. в., с. Пеньковки, 25 л.; — Литин. С. М. С. 8 Окт. 909, 154 М., тюр. 3 м. Исп. 24 Окт. 909. | 903 28200 1614 У.
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