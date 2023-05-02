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Белоусов Терентий Макаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоусов
Имя
Терентий
Отчество
Макаров
Дата исполнения приговора
07 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
101209. БѢЛОУСОВЪ, ТЕРЕНТІЙ МАКАровъ, 45 л. К. Старобѣльск. у., Ново-Бѣльск. в., х. Осикова; — Острогожск. О. С., 20 Мая 911, 152¹ и 1654¹ У., арест. отд. 3 г., съ зач. 8 м. и 9 дн. предв. заключ. Исп. 7 Іюня 911. | 906 46977 170 М.

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