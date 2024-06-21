Голосов Матвей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голосов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144617. ГОЛОСОВЪ. МАТВѢЙ ПЕТРОВЪ. К. Ярослав. у., Діево-Городищенск. в., д. Бортниковой, 24 л., рд. т. же у., Курбск. в., въ д. Балакиревѣ; — Ярослав. О. С. 19 Сент. 909, 2 п. 134 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 2 Нояб. 909. | 908 82950 169 М. | 902 30311 172 М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 1888. | 907 39436 169 М. | 901 83730 172 М. | 903 76813 1655 У.
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