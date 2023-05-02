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Алликсо Кристьян Гансов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алликсо
Имя
Кристьян
Отчество
Гансов
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129436. Алликсо, кристьянъ гансовъ. К. Ревельск. у., Николаевск. в., 28 л., рд. въ г. Ревелѣ; — М. С. 4 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 30 Сент. 909, 12 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 30 Сент. 909. | 909 590 169 М.

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