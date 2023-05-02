Боровик Никита Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боровик
- Имя
- Никита
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130256. БОРОВИКЪ, НИКИТА ГРИГОРЬевъ. К. Игумен. у., Омельнянск. в., д. Щитковичей, 44 л.; — Игумен. У. С., 1(19 М., тюр. 3 м. Исп. 19 Февр. 909.
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