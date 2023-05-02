Степушина Мария Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степушина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35774. СТЕПУШИНА, МАРІЯ ПЕТРОВА. К. Кадников. у., Большемургинск. в., д. Гоголева, 56 л.; — У. Чл. О. С., по Кадников. у. (во 2 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 11 Апр. 905. | 96 77853 169 М. | 96 6330 169 М.
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