Федоров Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36308. ФЕДОРОВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОРОВЪ (онъ же Ярцевъ и Саперовъ). К. Волоколам. у., Бухловск. в., д. Брюхановой, 21 г.; — М. С. Мясницк. уч. г. Москвы (во 2 р.), 4, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 7 м. Исп. 7 Апр., счит. ср. съ 22 Марта 905. | 904 82134 977 У.
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