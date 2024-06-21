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Глушенок Филипп Парфенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глушенок
Имя
Филипп
Отчество
Парфенов
Дата исполнения приговора
28 февраль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
48486. ГЛУШЕНОКЪ, ФИЛИППЪ (ПИменъ) Парфеновъ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Дисненск. у., Лужецк. в., д. Новоселья, рд. т. же у., въ в. и им. Стефанполѣ; —Вилен. О. С., 24 Сент. 910, 170 и 170¹ М., 152 и 1 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ въ 910 г. № 86078, котор. постан. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 74027, арест. отд. 5 л. Исп. 28 Февр. 911. 908 122699 1647 У.

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