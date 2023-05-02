Геминов Корджи
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Геминов
- Имя
- Корджи
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1451. Геминов Корджи, 20 л., Сталинградск. у., Северной в., с. Червленого. Н. С. 9 уч. Сталинградск. у. Ст. ст. 187, 189, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 23/Х—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 17/ІІІ—26.
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