Гончар Афанасий Фокин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончар
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Фокин
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46181. ГОНЧАРЪ, АФАНАСІЙ ФОКИНЪ. К. Винницк. у., Пиковск. в., 25 л., рд. т. же у. и в., въ с. Николаевкѣ; — К.-Подольск. О. С., 2 ч. 1484 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 2 Іюня 905.
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