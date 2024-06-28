Долгушин Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Долгушин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46541. ДОЛГУШИНЪ, ИВАНЪ МИХАЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кромск. у., Воронецк. в., д. Турейки, 25 л.; — Орлов. О. С. (въ 4 р.), 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 13193, арест. отд. 1 г., Исп. 19 Мая 905. | 903 39505 170 М. | 900 63402 169 М. | 903 2363 169 М.
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