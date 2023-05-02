Ребров Егор Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ребров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18546. РЕБРОВ, ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ, 31 г. Гр. Островск. у., Сонинск. в., д. Мух; — Н. С. 2 уч. Островск. у. Хищение, пр. р. 3 г., по амн. нак. зам. лиш. св. 2 г. Исп. 7 окт. 920.
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