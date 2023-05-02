Григорьев Петр Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46277. ГРИГОРЬЕВЪ, ПЕТРЪ ПЕТРОВЪ. К. Краснояр. у., Сухобузимск. в., с. Шилинскаго, 26 л., рд. въ г. Курганѣ; — Краснояр. О. С., 134, 135 и 1100 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 24 Мая 905.
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