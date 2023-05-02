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Садиков Семен Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Садиков
Имя
Семен
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
03 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 308
Источник
Скан
Оригинальная запись
11392. Садиков Семен Егорович, 29 л., Юхновск. у., Темкинск. в., д. Березки. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 а, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 3 февр. 926.

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