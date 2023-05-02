Читкарев Суксиан-Тевосянь
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Читкарев
- Имя
- Суксиан-Тевосянь
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 330
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46686. ЧИТКАРЕВЪ, СУКСІАНЪ-ТЕВОсянь (Аршакъ). Сс.-посел. Балаган. у., Идинск. в., 23 л., рд. Нухин. у., въ с. Варташинѣ; — Иркутск. С. П., 115, 134, І35, 149, 9 и 2 ч. 1455 У. и § ѴІ 438 У. о сс., во врем. зав. раб. на 1 г. Исп. 5 Марта 907. | 900 113484 1453 У.
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