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Брик Федот Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брик
Имя
Федот
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
130319. БРИКЪ, ФЕДОТЪ ОСИПОВЪ. К. Луцк. у., Медвѣжен. в., м. Чарторійска, 30 л.; — М. С. 3 уч. Луцк. окр. 23 Сент. 909, 3 п. 135 М., тюр. 1 м. Исп. 24 Сент. 909.

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