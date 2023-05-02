Абрамов Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Григорий Васильевич

Абрамов Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абрамов
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
24 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
77. Абрамов Григорий Васильевич, 25 л., Читинск. окр., Карымск. р. и с. В. Т. 36 стр. див. Ст. ст. 108, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 24 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close