Абдулхаликов Сеитбатталь Абдулхаликов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдулхаликов
- Имя
- Сеитбатталь
- Отчество
- Абдулхаликов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5. АБДУЛХАЛИКОВ, СЕИТБАТТАЛЬ АБДУЛХАЛИКОВ, 26 л. Гр. Белебеевск. у., в. и д. Слака; — М. С. 2 уч. Белебеевск. окр. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 7 окт. 918 г.
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