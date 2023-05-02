Абдулхаликов Сеитбатталь Абдулхаликов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулхаликов Сеитбатталь Абдулхаликов

Абдулхаликов Сеитбатталь Абдулхаликов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдулхаликов
Имя
Сеитбатталь
Отчество
Абдулхаликов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
5. АБДУЛХАЛИКОВ, СЕИТБАТТАЛЬ АБДУЛХАЛИКОВ, 26 л. Гр. Белебеевск. у., в. и д. Слака; — М. С. 2 уч. Белебеевск. окр. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 7 окт. 918 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.