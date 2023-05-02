Циолек Роман Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Циолек
- Имя
- Роман
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140999. ЦІОЛЕКЪ, РОМАНЪ ЯНОВЪ. К. Бендинск. у., гм. Олькушско-Сѣверская, д. Стржеметице-Вельке, 11 л.; — Гм. С. 3 окр. Бендинск. у. 24 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 10 Окт. 909.
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