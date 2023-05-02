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Нерпец Иульян

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нерпец
Имя
Иульян
Дата исполнения приговора
02 август 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5030. Нерпец Иульян, 18 а. Гр. Бендинск. у., гм. Кромулов, м. Заверти; — Н. С. 2 уч. Олонецк. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амнист. от 6 нояб. Исп. 2 авг. 918.

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