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Смирнов Василий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Василий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
28878. СМИРНОВ, ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 43 л. Гр. Тихвинск. у., Звонецк. в., д. Осташево; — Р. Т. г. Череповца. Восстание, лиш. св. 2 г. условно.

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