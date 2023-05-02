Завадский Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Завадский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46787. ЗАВАДСКІЙ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. Сн. мщ., 16 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 140, 152 и 1 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 3 Мая 905. | 904 86863 169 М.
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