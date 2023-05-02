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Зайцев Григорий Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Григорий
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46812. ЗАЙЦЕВЪ, ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ижевск. у., Харинск. в., д. Лузанова, 36 л.; — Новгородск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Мая 905. | 902 87013 170 М. | 95 91224 1647 У. | 902 63661 172 М. | 87 39401 170 М.

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