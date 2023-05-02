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Яковлева Клавдия Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлева
Имя
Клавдия
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
30791. ЯКОВЛЕВА, КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 16 л. Гр. Боровск. у., Спасопрогнанск. в., с. Акатова; — Н. С. Серпуховско-Донск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 5 сент. 920.

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