Груздев Василий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Груздев
- Имя
- Василий
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14394. ГРУЗДЕВ, ВАСИЛИЙ, ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Ростовск. у., Щадневск. в., с. Кулачева; — Н. С. 7 р. Ростовск. у. Произ. самог., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 24 сент. 920.
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