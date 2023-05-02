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Александров Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
06 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
77. Александров Павел Михайлович, 19 л., Вышневолоцк. у., д. Острсцово. Н. С. 1 уч. Троицк. у. Ст. ст. 1 ч. 156, 172, 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/Ѵ—26.

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