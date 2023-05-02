Хребтов Константин Федотов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хребтов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Федотов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140888. ХРЕБТОВЪ, КОНСТАНТИНЪ ФЕДОТОВЪ. К. Барнаульск. у., Шадринск. в., с. Калманскаго, 27 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 1 п. 1 отд. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Сент. 909. | 909 72302 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.