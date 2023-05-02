Хребтов Константин Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХребтов Константин Федотов

Хребтов Константин Федотов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хребтов
Имя
Константин
Отчество
Федотов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
Источник
Скан
Оригинальная запись
140888. ХРЕБТОВЪ, КОНСТАНТИНЪ ФЕДОТОВЪ. К. Барнаульск. у., Шадринск. в., с. Калманскаго, 27 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 1 п. 1 отд. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Сент. 909. | 909 72302 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close