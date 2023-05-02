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Власов Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власов
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
45790. ВЛАСОВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Нижнеудин. у., Братск. в., с. Илирскаго, 32 л., рд. т. же у. и в., въ д. Томѣ; — М. С. 3 уч. Нижнеудин. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 18 Мая 905.

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