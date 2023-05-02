Власов Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45790. ВЛАСОВЪ, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Нижнеудин. у., Братск. в., с. Илирскаго, 32 л., рд. т. же у. и в., въ д. Томѣ; — М. С. 3 уч. Нижнеудин. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 18 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.