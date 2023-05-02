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Авдонин Фома Евдокимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдонин
Имя
Фома
Отчество
Евдокимов
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44671. АВДОНИНЪ, ФОМА ЕВДОКИМОВЪ. К. Краснослобод. у., Ново-Ямск. в., д. Русскихъ-Пашать, 63 л.; — Пензен. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 п. 3 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 11 Іюня 905.

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