Наркевич Владислав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наркевич
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85350. НАРКЕВИЧЪ, ВЛАДИСЛАВЪ Ивановъ, 19 л. Дворян. Ковенск. г., рд. Гребинск. у., въ г. Либавѣ; — Либав. О. С., 14 Марта 911, 140, 1 ч. 1655 и 1659 У., тюр. 1½ г. Исп. 30 Апр. 911. | 910 91086 1647 У. | 909 42341 169 М. и 1656 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 81769.
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