Пестунов Иван Фролов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пестунов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Фролов
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 569
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15983. пѣстуновъ, иванъ фроловъ (онъ же Пестуновъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Суджан. у., Большесолдатченск. в., с. Ширкова, 52 л.; — Суджан. У. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Нояб. 906. | 99 101598 1647 У. | 90 85037 170 М. | 96 43869 1701 М. | 87 81271 170 М. | 98 106844 16541 У.
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