Краснов Василий Спиридонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краснов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Спиридонов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83715. КРАСНОВЪ, ВАСИЛІЙ сПИРИДОновъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Крапивенск. у., Московск. в., с. Выгоркова, рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 18 Марта 911, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 2 Мая 911. | 15 Сент. 906 г. Виден. Воен. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г., по сов. съ приг. Полк. С. 182 Гроховск. пѣх. рез. п. отъ 6 Марта 906 г., (дисцип. бат. 2 г.) и приг. Варшавск. Военн. С. отъ 3 февр. 906 г. (дисцнп. бат. 1½ г.) | 25 Нояб. 904 г. Полк. С. 233 пѣх. Коротоякск. в., тюр. 3 м. | 903 33065 1 ч. 1655 У. | 14 Авг. 901 г. СПБ. Ст. М. С. 23 уч., за кражу, тюр. 3 м. | 902 4410 169 М.
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