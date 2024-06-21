Болоболкина Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолоболкина Анна Степанова

Болоболкина Анна Степанова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болоболкина
Имя
Анна
Отчество
Степанова
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130186. БОЛОбОЛКИНА, АННА СТЕПАНОВА. К. Петрозавод. у., Ладвинск. в., д. Ладвы, 16 л.; — Г. С. 2 уч. г. Петрозаводска 3 Сент. 909, 1 1 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 3 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close