Яковлев Василий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37177. ЯКОВЛЕВЪ, ВАСИЛІЙ ЯКОВЛЕВЪ. К. Чистопольск. у., Кутеминск. в., д. Ивашкиной, 17 л. и 10 м.; — Казанск. О. С. (въ 4 р.), 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 10 м. и 20 дн., съ зачет. 6 м., отб. по приг., напеч. въ 904 г. № 94133, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 64267. Исп. 28 Февр., счит. ср. съ 25 Янв. 905. | 903 19026 169 М. | 901 87401 169 М. | 902 93190 170 М.
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