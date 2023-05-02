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Богомолов Михаил Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богомолов
Имя
Михаил
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
10 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
2183. Богомолов Михаил Филиппович, 21 г., Псковск. г., Островск. у., Кусаковск. в., д. Антоново. Н. С. г. Кронштадта. Ст. 188, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 10 февр. 926.

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