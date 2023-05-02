Соловьева Елизавета Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьева
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29068. СОЛОВЬЕВА, ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА, 17 л. Гр. Калязинск. у., Семендяевск. в., с. Запрудье; — Н. С. 2 р. 3 отд. г. Петрограда. Кража, лчш. св. 1 г. Исп. 5 авг. 920.
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