Багрий Федор Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багрий
- Имя
- Федор
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45042. БАГРІЙ, ФЕДОРЪ МАТВѢЕВЪ (АЛЕксѣевъ). К. Ямпольск. у., Пеньковск. в., с. Щучинцевъ, 60 л.; — Ямпольск. С. М. С. (во 2 р.), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 3 Іюня 905. | 901 52775 169 М.
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