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Баранов Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
480. БАРАНОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Тамбовск. у.; — Московск. Ревтриб. Преступл. по должн., лиш. св. 5 л. Исп. 1 дек. 919.

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