Игнатенко Иван Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Игнатенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15483. ИГНАТЕНКО, ИВАН ОСИПОВИЧ. Гр. Себежск. у., Сутоцк. в., д. Засемери; — Н. С. Московско-Заставск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 5 авг. 919.
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