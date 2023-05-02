Донцов Георгий Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Донцов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46550. ДОНЦОВЪ, ГЕОРГІЙ КОЗЬМИНЪ. Мщ. г. Керчи, 26 л.; — М. С. Потійск. Мир. отд., 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 17 Нояб. 904.
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