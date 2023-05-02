Веницеев Михаил Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веницеев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47825. ВЕНИЦЕЕВЪ, МИХАИЛЪ Николаевъ, 30 л. Лищ. ос. пр. изъ мщ. г. Бѣлева;—Тульск. О. С., 8 Февр. 911, 133, 2 ч. 1655 и 3 п. 1663 У, по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 99239, арест. отд. 4 г. Исп. 17 Марта 911. 908 121637 2 ч. 1655 У. | 98 28282 1655 У. 903 84867 2 ч. 1655 У. | 97 34517 172 М. 99 9448 1655 У. | 94 8820 169 М.
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